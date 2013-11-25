В Киеве с Евромайдана на Крещатике вывели "Беркут"

Из киевского Майдана Независимости, где собрались активисты в поддержку евроинтеграции, вывели спецподразделения "Беркут". Сейчас на главной площади страны находятся только сотрудники милиции

Об этом сообщают активисты в соцсетях, пишет УНН.

Бойцы начали стягиваться к зданию Кабмина. Возле стен правительства стоит несколько отрядов милиции и четыре автобуса с "Беркутом", а также собралось около 20 представителей СМИ, передает ТСН.



Представитель Коалиции участников Оранжевой революции Сергей Мельниченко на своей странице в соцсети написал, что бойцы "Беркута" покинули территорию Майдана Независимости.



"Бойцы спецподразделения "Беркут" покинули территорию Майдана Независимости без боя. При этом они установили металлические оградительные щиты отделив почти половину площади Майдана В частной беседе милицейское руководство сообщило, что свою функцию они выполнили. Они были задействованы для установки ограждения территории Майдана, где устанавливается елка и другие новогодние формы", - написал активист.



Как известно, ночью бойцы спецподразделения "Беркут" вытеснили активистов - участников митинга на Майдане Независимости вплотную к координационному штабу митингующих - к стеле Монумента независимости.

Между тем, в пресс-службе МВД Киева заявили, что правоохранители сегодня ночью установили ограждение в связи с необходимостью сооружения ледового катка и новогодней елки. В частности, как сообщили в пресс-службе, в МВД обратилось столичное благоустройство с просьбой помочь установить арматуру для катка и новогодней елки.

"Активисты ночью не давали проехать грузовику с оборудованием. Именно поэтому правоохранители огородили часть Майдана Независимости. Ни один человек при установлении ограждения не пострадал", - добавили в службе.