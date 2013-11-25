Регионалы о Евромайдане: главное, чтобы в центре не мусорили

В Партии регионов спокойно восприняли акцию сторонников евроинтеграции "За европейскую Украину" и заверили, что власть не будет применять силу в отношении демонстрантов и не будет препятствовать проведению митингов накануне саммита в Вильнюсе.

Регионалы также ожидают, что в понедельник, 25 ноября, выступления в Киеве и других городах пойдут на спад, пишет Коммерсантъ-Украина.

"Власти не будут разгонять демонстрацию. Пусть люди посидят на Майдане, если им делать нечего. А зачем разгонять? Многие приехали из других городов, пусть погуляют по Киеву, главное чтобы в центре не мусорили", - заявил первый заместитель главы парламентской фракции ПР Михаил Чечетов.

По его словам, проведение воскресных акций, напротив, свидетельствует о высоком уровне демократии в Украине.

"Те, кто могут выйти на митинг в рабочее время, это - безработные и сбежавшие с пар студенты. Обычные люди, в воскресенье посетившие митинги, в понедельник пойдут на производство и в офисы, так что с понедельника в городе будет спокойно",- заявила заместитель главы фракции ПР Елена Бондаренко.

По ее словам, большинство митингующих на Майдане и Михайловской площади - "люди, которые приехали в Киев на один день - воскресенье, и в большинстве случаев, оставаться дольше не собирались".

"Разгон демонстраций бывает только тогда, когда нарушается общественный порядок. Я не помню, чтобы у нас кто-то разгонял митинги преднамеренно. Очень многое в таких случаях зависит от того, смогут ли организаторы митинга удержать ситуацию под контролем", - подчеркнула Бондаренко.

Напомним, 24 ноября в Киеве на Михайловской площади партия власти провела митинг, инициированный "Молодыми регионами Украины".



На "анти-евромайдан" власть свезла бюджетников из разных областей Украины.