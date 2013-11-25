В Одессе милиция и "братки" разогнали Евромайдан, опубликованы видео

25 ноября 2013, 09:35

Участникам Евромайдана зачитали решение обладминсуда

Активистам одесского Евромайдана зачитали решение суда

В ночь на понедельник, 25 ноября, милиция разогнала акцию сторонников евроинтеграции в Одессе.

Об этом сообщили в пресс-службе Евромайдан-Одесса, сообщает УНИАН.

"Сотни милиционеров оцепили площадь по периметру возле памятника Дюку де Ришелье. Участникам Евромайдана зачитали решение областного административного суда, после чего за ограждение были запущены около 30 человек спортивного телосложения, которые силой смели на своем пути все палатки и флаги и погрузили в грузовик".

Практически в течение всей ночи милиционеры, дежурившие на площади, уверяли, что никакого штурма Евромайдана не будет. Это же обещал начальник юрдепартамента Одесского горсовета Александр Ищенко - истец судебного решения о запрете акции, пришедший на Евромайдан за полчаса до штурма, говорится в сообщении.

Участники Евромайдана, отмечает пресс-служба, "были готовы к штурму и еще к полночи постарались вывезти всё ценное из лагеря. Палаточный городок был практически свернут, и его участники не оказывали сопротивление милиции – силы были неравными: на 120 милиционеров и три десятка "братков" оставалось 24 участника Евромайдана".

"Лидера "Демократического альянса" Алексея Черного забрали в автозак вместе с двумя соратниками. По пути в РОВД он был избит из-за того, что попытался снимать всё происходящее на телефон. Милиционеров очень разозлило то, что активисты Евромайдана говорили по-украински", - заявили участники одесского Евромайдана и призвали всех одесситов прийти сегодня в 18.00 к Дюку и защитить Конституцию Украины.

Ранее "Главред" сообщал, что в Одессе исполком горсовета потребовал запретить проведение массовых акций в центре города. 24 ноября сторонники евроинтеграции собрались рядом с Потемкинской лестницей, возле памятника Дюку. Первому одесскому правителю даже окутали плечи флагом Евросоюза. В полдень на площади собралось более полутысячи одесситов, которые выступают за возобновление подготовки к заключению Соглашения об ассоциации на Вильнюском саммите. Акция проходила по принципу свободного микрофона - все желающие могли высказаться. Неподалеку Дюка установили около 10 палаток, которые должны были стоять до Вильнюсского саммита - 29-го ноября.

Аналитика "Главреда": Евромайдан в Киеве: повторение ошибок и главный успех 

Фото: dumskaya.net, видео: youtube.com 

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