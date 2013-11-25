Яценюк и семья Луценко хотят сегодня встретиться с Тимошенко

В понедельник, 25 ноября, лидер фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк, а также Юрий и Ирина Луценко планируют встретиться с Юлией Тимошенко.

Об этом со ссылкой на пресс-службу харьковской облорганизации ВО "Батькивщина" сообщает УНИАН.

Ожидалось, что оппозиционные политики должны были прибыть в центральную клиническую больницу "Укрзализныци" в Харькове, где находится Тимошенко, около 10.00.

Однако позже стало известно, что Яценюк из-за проблем с авиасообщением не может вылететь в Харьков.

"Не принимает Харьков", - написал он в своем Twitter, сообщает пресс-служба "Батькивщина". "Идем на пикет против правительства Азарова. Возможно, позже сможем вылететь в Харьков", - сказал Яценюк.

Возле гостиницы "Днепр" собираются люди, чтобы двинуться к Кабинету министров с требованием отменить решение о приостановке подготовки к подписанию Соглашения с Евросоюзом.

Ранее "Главред" сообщал, что 15 ноября Яценюк и чета Луценко приехали в Харьков на краткосрочное свидание с Тимошенко, но не смогли ее увидеть.

По информации ГПТС, посещение экс-премьера было ограничено якобы в связи с ее болезнью. Начальник Качановской исправительной колонии Игорь Колпащиков отметил, что при этом Тимошенко не ограничивается в общении с защитниками и пообещал, что после выздоровления она сможет воспользоваться своим правом на краткосрочное свидание.

По мнению соратников Тимошенко, на самом деле встреча была сорвана по политическим причинам.