Сотни активистов Евромайдана двинулись к Кабмину

Колонна насчитывает примерно 400 человек.
Колонна насчитывает примерно 400 человек, сообщает УНН.
Сейчас активисты остановилась у гостиницы "Днепр" на пешеходном переходе.
Издание также сообщает, что возле здания правительства дежурит 25 автобусов с правоохранителями.
Ранее "Главред" сообщал, что из Майдана Независимости, где собрались активисты в поддержку евроинтеграции, вывели спецподразделения "Беркут".
Напомним, с 22 ноября в Киеве проходит Евромайдан, в поддержку евроинтеграции Украины.
Акции были спровоцированы решением Кабмина о приостановлении подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС.
24 ноября участники народного вече "За европейскую Украину", организованного представителями оппозиции заявили о намерении пикетировать здание правительства сегодня.
фото: facebook.com; БЮТ