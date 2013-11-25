Сотни активистов Евромайдана двинулись к Кабмину

В Киеве с Европейской площади к зданию Кабмина направилась колонна участников акции "За европейскую Украину".

Колонна насчитывает примерно 400 человек, сообщает УНН.

Сейчас активисты остановилась у гостиницы "Днепр" на пешеходном переходе.

Издание также сообщает, что возле здания правительства дежурит 25 автобусов с правоохранителями.

Ранее "Главред" сообщал, что из Майдана Независимости, где собрались активисты в поддержку евроинтеграции, вывели спецподразделения "Беркут".

Напомним, с 22 ноября в Киеве проходит Евромайдан, в поддержку евроинтеграции Украины.

Акции были спровоцированы решением Кабмина о приостановлении подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС.

24 ноября участники народного вече "За европейскую Украину", организованного представителями оппозиции заявили о намерении пикетировать здание правительства сегодня.

фото: facebook.com; БЮТ