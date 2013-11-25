Под Кабмином началась драка "Беркута" с митингующими: опубликовано фото

25 ноября, под зданием Кабинета министров снова произошла драка между бойцами "Беркута" и активистами Евромайдана. Протестующие во время пикета перекрывали выезд из здания правительства. Сотрудники "Беркута" стали расчищать пространство для выезда автомобиля. Между ними и участниками акции завязалась драка

Какое-то время она проходила прямо на проезжей части, затем "беркутовцы" оттеснили протестующих на тротуар. В настоящее время потасовки продолжаются, пишет ЛИГАБизнесИнформ.

У стен здания Кабинета министров находится около 300 человек с флагами "Батькивщины", УДАРа и "Свободы", а также национальными флагами и флагами Евросоюза. Они находятся на тротуаре перед гранитным забором, окружающим здание правительства. Часть людей находится на первой полосе проезжей части улицы Грушевского. По проезжей части движение автомобилей не прекращается. Участников акции отделяют ограждения сотрудников милиции.

Несколько сотен сотрудников Беркута находятся непосредственно под зданием Кабмина. Также у стен здания правительства стоят несколько автобусов с милицией. Еще около сотни сотрудников "Беркута" стоят на входе в Мариинский парк.

На Площади Независимости под монументом Независимости остаются около 50 человек. В результате ночных операций сотрудники милиции расширили площадь свободную от демонстрантов под каток на Европейской площади остаются около 100 человек. Палатки, установленные вчера, остаются.

Между тем на своей странице Facebook пресс-секретарь Арсения Яценюка Ольга Лаппо написала, что "Беркут" снова применил к митингующим слезоточивый газ.

По информации представителей "Свободы", на людей пустили газ.



По информации пресс-службы "Батькивщины", под Кабинетом министров произошло столкновение.



При выезде одной из правительственных машин с территории здания правительства, митингующие пытались остановить ее. Спецназовцы пыталась оттеснить толпу, произошла небольшая потасовка, в которой демонстранты сорвали несколько шлемов.



В данный момент "Беркут" пытается вытеснить людей на проезжую часть. Правоохранители применили против митингующих слезоточивый газ, пишет Сегодня.



Под здание правительства согнали силовиков и поставили железные ограждения. Бойцы "Беркута" стоят в масках для защиты от газа.

Сейчас под Кабмином выступает лидер партии "Свобода" Олег Тягнибок. Перед ним слово брал лидер фракции УДАР Виталий Кличко.

фото: facebook.com