Министры бегут из Кабмина через черный ход – нардеп

Пока под Кабмином митингующие толкались с "Беркутом", министры начали разбегаться.
В понедельник, 25 ноября, в Киеве, где проходит акция Евромайдан, члены украинского Кабмина начали разбегаться из здания правительства. Их авто якобы выезжают через черный ход.
Об этом на своей странице в написал нардеп от "Батькивщины" Владимир Арьев.
"Министры убегают из кабинетов черный ход здания правительства. Выехали несколько членовозов", - написал он.
Ранее "Главред" сообщал, что сегодня зданием Кабмина произошла драка между бойцами "Беркута" и активистами Евромайдана. Протестующие во время пикета перекрывали выезд из здания правительства.
Сотрудники "Беркута" стали расчищать пространство для выезда автомобиля. Между ними и участниками акции завязалась драка
Фото: facebook Владимира Арьева