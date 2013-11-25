Министры бегут из Кабмина через черный ход – нардеп

В понедельник, 25 ноября, в Киеве, где проходит акция Евромайдан, члены украинского Кабмина начали разбегаться из здания правительства. Их авто якобы выезжают через черный ход.

Об этом на своей странице в написал нардеп от "Батькивщины" Владимир Арьев.

"Министры убегают из кабинетов черный ход здания правительства. Выехали несколько членовозов", - написал он.

Ранее "Главред" сообщал, что сегодня зданием Кабмина произошла драка между бойцами "Беркута" и активистами Евромайдана. Протестующие во время пикета перекрывали выезд из здания правительства.

Сотрудники "Беркута" стали расчищать пространство для выезда автомобиля. Между ними и участниками акции завязалась драка

Фото: facebook Владимира Арьева