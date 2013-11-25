Милиция возбудила уголовное дело за вчерашний штурм Кабмина

Правоохранители открыли уголовное производство в связи с попытками сторонников евроинтеграции "За европейскую Украину" штурмовать здание Кабинета министров.

Об этом сообщил представитель столичной милиции, передает ТСН.

"Внесены материалы в Единый реестр досудебных расследований. В дальнейшем будут изучены все материалы", - отметила представитель МВД Украины, не уточнив, по каким статьям идет квалификация дела.

По ее словам, в этих событиях у здания Кабмина пострадали, как минимум, двое сотрудников милиции, никто задержан не был.

Напомним, 24 ноября сторонники подписания Соглашения об ассоциации с ЕС пытались штурмовать здание правительства.

Против них правоохранители применили слезоточивый газ.