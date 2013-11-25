Оппозиционеры потребовали возбудить против Азарова дело по статье Тимошенко

От генпрокурора Виктора Пшонки требуют возбудить уголовное дело против премьера Николая Азарова и членов его Кабмина за приостановку подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС.

Соответствующее обращение направили депутаты из "Батькивщины " Василий Пазиняк и Владимир Яворивский, о чем со ссылкой сайт последнего сообщает "Украинская правда".

По мнению оппозиционеров, своими действиями Азаров и члены Кабмина совершили преступление, предусмотренное статьей 365 Уголовного кодекса (превышение власти или служебных полномочий).

Нардепы заявили, что "правительство нарушило статью 19 Конституции Украины и превысило свои полномочия", поскольку его распоряжение "противоречит актам Президента Украины и законам Украины".

"Кабмин вообще не может приостанавливать процесс направления развития государства без соответствующего решения Верховной Рады или Президента", - утверждают нардепы.

То есть, по их словам, правительство взяло на себя ненадлежащие ему функции, которые нанесли ущерб государственным и общественным интересам.

"За это предусмотрена уголовная ответственность статьей 365 УК", - говорится в обращении.

Ранее "Главред" сообщал, что 21 ноября правительство Николая Азарова приняло решение приостановить процесс подготовки к заключению соглашения об ассоциации с ЕС.

Также напомним, что в октябре 2011-го экс-премьер Юлия Тимошенко получила 7 лет тюрьмы по статье 365 УК, за превышение полномочий при заключении газовых контрактов.