Евромайданы в разных городах мира: опубликованы фото

В разных городах мира люди проводят Евромайданы в поддержку евроинтеграции Украины.

В социальных сетях люди размещают фотографии Евромайданов в разных странах. Активисты, прежде всего украинцы, проживающие за рубежом, организовывают митинги и пикеты в поддержку евроинтеграции Украины, пишет УНН.

Напомним, 24 ноября, во многих городах Украины прошли народные вече в поддержку евроинтеграции - Евромайданы.

Также сообщалось, что акции в поддержку евроинтеграции Украины прошли в Брюсселе на площади Люксембург перед зданием Европейского парламента и в Париже.



фото: УНН.