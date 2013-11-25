Опубликованы новые фото драки активистов Евромайдана и "Беркута" под Кабмином

В сети продолжают появляться фото с места драки активистов Евромайдана и "Беркута" под Кабмином.

Напомним, бойцы милицейского спецназа попытались расчистить путь для автомобиля, выезжавшего из здания Кабмина, но натолкнулись на сторонников евроинтеграции, воспрепятствовавших этому.

Силовики применили против сотен митингующих слезоточивый газ, а сами одели противогазы.

Как сообщает Игорь Светликов в своем микроблоге в Твиттере, утром в Мариинском парке расположились бойцы "Беркута" с баллончиками газа в руках.

Также напомним, что после драки митингующих с "Беркутом", машинам министров пришлось уезжать из Кабмина через черный ход (фото).

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Фото: pravda.com.ua, Facebook УДАР, @NewsMarketUA, @metawiz