Опубликованы новые фото драки активистов Евромайдана и "Беркута" под Кабмином

Милиция применила против митингующих газ
Напомним, бойцы милицейского спецназа попытались расчистить путь для автомобиля, выезжавшего из здания Кабмина, но натолкнулись на сторонников евроинтеграции, воспрепятствовавших этому.
Силовики применили против сотен митингующих слезоточивый газ, а сами одели противогазы.
Как сообщает Игорь Светликов в своем микроблоге в Твиттере, утром в Мариинском парке расположились бойцы "Беркута" с баллончиками газа в руках.
Также напомним, что после драки митингующих с "Беркутом", машинам министров пришлось уезжать из Кабмина через черный ход (фото).
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Фото: pravda.com.ua, Facebook УДАР, @NewsMarketUA, @metawiz