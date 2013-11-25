У Азарова вновь заговорили об евроинтеграции

В Кабмине премьер Николай Азаров проводит совещание с министрами, во время которого также будут рассматриваться вопросы евроинтеграции Украины.

Об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра Виталий Лукьяненко, пишет УНН.

По его словам, сейчас проходит традиционное совещание Азарова с членами Кабмина, во время которого согласовываются вопросы выполнения Украиной условий, которые ЕС поставил перед ней по евроинтеграции.

"Украина не прекращала евроинтеграцию, и сегодня на встрече Николая Азарова с членами Кабмина рассматриваются в том числе вопросы европейской интеграции, выполнение тех условий, которые для этого необходимы. Проходит традиционное совещание у премьер-министра, это не заседание правительства. Заседание правительства будет проходить в среду 27 ноября", - сказал Лукьяненко.

Он также добавил, что никого из представителей ЕС на этом совещании нет, ведь "они никогда не присутствуют на рабочих совещаниях".

Напомним, сегодня, 25 ноября, под Кабмином подрались бойцы "Беркута" и митингующие. Правоохранители применили против активистов Евромайдана слезоточивый газ.

А после драки митингующих с "Беркутом", машинам министров пришлось уезжать из Кабмина через черный ход.