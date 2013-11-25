Эксперт рассказал, как Евромайдан может повлиять на Ассоциацию с ЕС

25 ноября 2013, 12:35

Януковичу нужно поддержать Евромайдан и сказать спасибо за поддержку его курса.

Евромайдан в Киеве собрал до 200 тысяч участников

После массовых выступлений сторонников евроинтеграции Украины – Евромайдана – акция превратилась из политической в гражданскую. Поэтому, если европейцы скажут, что были приятно поражены поддержкой, проявленной гражданским обществом, курса Президента на евроинтеграцию, Украина сможет подписать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе 28-29 ноября.

Об этом политолог Дмитрий Выдрин рассказал в комментарии "Главреду".

По мнению эксперта, перспективы Евромайдана напрямую зависят от того, смогут ли участники и спонтанные организаторы "майданов" обезопасить их от политизации. "У нас сегодня – перенасыщенный политический раствор, когда любое добавление политики приводит к тому, что политика выпадает в осадок равнодушия, неприятия и даже ненависти", - поделился мнением политолог.

"Симптомом того, что Евромайдан – это уже не политическая, а гражданская акция, стала сознательность и зрелость львовских студентов, которые силой сгоняли политиков со своих сцен. В частности, представители "Свободы" пытались политизировать и приватизировать эту акцию. Поэтому судьба акций зависит от того, смогут ли они и дальше быть гражданскими акциями для всего, а не политическими – для искусственного надувания рейтингов нескольких политиков, которые сейчас пытаются все это приватизировать", - считает Выдрин.

По его мнению, будущее "майданов" зависит от позиции власти, прежде всего, Президента Украины, поскольку "майданы" выступили в поддержку его стратегического курса на евроинтеграцию.

"Если Президент Виктор Янукович поддержит Евромайдан и скажет спасибо за то, что поддержали его курс, и этот курс стал нашим курсом, "майданы" станут реальной гражданской силой в поддержку курса главы державы. Сегодня глава государства выступает не символом политического движения или страстей, а символом гражданского общества. Премьер-министр Николай Азаров является лидером одной из политических партий, потому что бы он ни говорил, его слова будут расценивать не как гражданскую позицию, а как партийную позицию. Поэтому, безусловно, на мой взгляд, он не может выступать промоутером или модератором определенных действия и мыслей – для этого у него нет инструментов, наработанных связей и наработанной репутации по отношению к гражданскому обществу", - подчеркнул эксперт.

"Поэтому, как ни парадоксально, Президент может стать главным модератором движения, которое фактически является движением в поддержку его общегражданского, общенационального и президентского курса. Так что если эти два вектора совпадут – не-политизация "майданов" с одной стороны, и соединение спонтанного гражданского движения с курсом, который продекларировал Президент – с другой, тогда "майданы" будут продолжаться до момента подписания Соглашения с Европой. Но не на условиях чиновников, а на условиях гражданского общества Украины", - считает Выдрин.

Политолог считает, что все это дает надежду, на то, что Ассоциация с ЕС будет подписана в ближайшее время, а не отложится на годы. "Мы ведь видим, как засуетились еврочиновники: они сказали, что готовы и увеличить помощь, и условия сделать более оптимальными. Потому сейчас нужно оседлать волну этой готовности и выдвинуть четкие критерии, которые будут связаны не с крохоборством, а, прежде всего, с принципом справедливости и паритетных отношений, чтобы мы заходили не "жебраками", а полноценными участниками. Таким требованием должно стать немедленное подписание с Евросоюзом соглашения, где первым пунктом будет отмена виз и визового режима для украинцев. Украина проявила добру волю и отменила в одностороннем порядке визы с Европой, а у Европы есть механизм, позволяющий в момент подписания договора тут же подписать соглашение об отмене визового режима", - рассказал эксперт.

"Подписание соглашения может произойти даже на саммите. Сейчас все зависит от политической воли европейцев. Если они скажут, что приятно поражены поддержкой, проявленной гражданским обществом, курса Президента на евроинтеграцию и готовы поддержать это движение всемерно, мы подпишем это Соглашение вместе с первым пунктом об отмене визового режима для украинцев", - резюмировал Выдрин.

Ранее "Главред" сообщал, что сегодня, 25 ноября, в Кабмине премьер Николай Азаров проводит совещание с министрами, во время которого также будут рассматриваться вопросы евроинтеграции Украины.

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Евромайдан саммит Янукович Вильнюс ассоциация Выдрин
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