Из-за Евромайдана в Украине диаспора Канады отказалась встречаться с Рыбаком

Представители украинской диаспоры в Канаде отменили ранее запланированную встречу с главой Верховной Рады Владимиром Рыбаком из-за последних событий в Украине, где оппозиция вывела людей на Евромайдан "За европейскую Украину"

Предварительно планировалось, что Рыбак встретится с президентом Конгресса украинцев Канады Павлом Гродом, исполнительным директором этой организации Канады Тарасом Залуським и другими представителями украинской диаспоры. После последних событий в Украине встреча была отменена, сообщает ЛИГАБизнесИнформ.

Сегодня, 25 ноября, Рыбак планирует встретиться с генерал-губернатором Канады Дэвидом Джонстоном и мэром Оттавы Джоном Уотсоном, после чего спикер посетит парламент Канады.

26 ноября Рыбак встретится с министром по вопросам иммиграции и гражданства Канады Крисом Александером. Также председатель Верховной Рады посетит заседание Сената парламента Канады и заседание Палаты общин.

Как известно спикер ВР Владимир Рыбак находится с официальным визитом в Канаде.

Напомним, на Евромайдан в Киеве оппозиция вывела около 100 тысяч человек. На Европейской площади активисты в поддержку евринтеграции разбили 17 палаток.

25 ноября, митингующие пошли к Кабмину требовать отставки премьера Николая Азарова, где были встречены бойцами "Беркута", которые применили против людей слезоточивый газ.