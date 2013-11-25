Дочь Тимошенко: если мать не выйдет на свободу, она умрет

Дочь экс-премьера Юлии Тимошенко Евгения, освобождения которой для лечения за границей добиваются в Евросоюзе, обратилась к немецким властям с призывом о помощи ее матери. Германия все еще может добиться от Киева разрешения на выезд ее матери из страны, и призывает канцлера ФРГ Ангелу Меркель не отступать в этом вопросе.

Об этом она заявила в интервью немецкой газете Bild, передает РИА Новости.

"Я думаю, что Германия — это последний шанс для моей матери. Канцлер Меркель не должна сдаваться. Если моя мать в скором времени не выйдет на свободу, она умрет. Ей сознательно отказывают в лечении. Она должна уехать за границу. Настолько скоро, насколько это возможно", — заявила Евгения.

Она также высказалась за подписание Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

По ее мнению, подписание Соглашения об ассоциации с ЕС, подготовку которого на прошлой неделе приостановило украинское правительство, еще может состояться. "И Германия играет здесь решающую роль", — подчеркнула она.

Как известно, решение "вопроса Тимошенко" является главным условием для заключения Соглашения об ассоциации с ЕС, которое изначально планировалось подписать на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе 28-29 ноября.

Всего за неделю до его начала парламент отклонил все шесть законопроектов о лечении Тимошенко за границей.

21 ноября Кабмин приостановил подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС.

В ответ оппозиция вывела людей на Евромайдан с требованием отставки правительства и освобождения Юлии Тимошенко.