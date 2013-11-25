Опубликованы новые фото и видео драки активистов Евромайдана с "Беркутом"

Украинские СМИ продолжают публиковать новые фото и видео драки активистов Евромайдана и бойцов "Беркута" под Кабмином.

Напомним, сотни сторонников евроинтеграции Украины собрались под Кабмином с требованием к правительству Николая Азарова не отказываться от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.

Под домом правительства митингующих встретили полностью экипированные бойцы "Беркута", попытавшиеся оттеснить активистов, чтобы дать выехать машине кого-то из высокопоставленных чиновников. Участники Евромайдана попытались этому препятствовать, в результате чего "Беркут" применил дубинки и слезоточивый газ.

Ранее "Главред" сообщал, что сегодня Азаров проводит заседание Кабмина, на котором среди прочего будут вновь рассматривать и вопрос евроинтеграции Украины.

Видео: tsn.ua