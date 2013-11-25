Яценюк прибыл на встречу с Тимошенко, но в больнице ограничили посещения

Сегодня, 25 ноября, в больнице "Укрзализныци", где проходит лечение экс-премьер Юлия Тимошенко, ограничили посещения в связи с увеличением количества случаев простудных заболеваний.

Об этом рассказала лечащий врач экс-премьера с украинской стороны Ирина Фурса, сообщает УНИАН.

По ее словам, Тимошенко приступила к физическим нагрузкам по обычному своему графику.

"После выхода из состояния простудного заболевания она приступила к прежним физическим нагрузкам, по тому же расписанию, – сказала врач. - Заболевание прошло в ограниченные сроки, Юлия Тимошенко вышла из него без последствий и смогла приступить к занятиям с прежней силой".

По ее словам, что обострений со стороны основного заболевания нет, новых жалоб во время сегодняшнего обхода экс-премьер не предъявляла.

Также Фурса сообщила, что в связи с увеличением количества случаев простудных заболеваний посещения ЦКБ №5 ограничены.

"Мы стараемся, учитывая, что в городе в связи с осенне-зимним периодом участились случаи простудных заболеваний, дифференцировано относиться к посещениям, и стараемся ограничивать посетителей, чтобы не занести инфекции извне", – сказала Фурса.

По информации издания, лидер фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк прибыл в Харьков для встречи с Тимошенко.

"Прибыли в Харьков. Что в этот раз они придумают, чтобы не пустить нас к Юлии", - написал он в своем Twitter .