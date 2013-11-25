В Чернигове разогнали Евромайдан: опубликованы фото и видео

Около 12 часов дня 25 ноября в Чернигове государственные исполнители при поддержке милиции снесли Евромайдан, расположенный в сквере им. Попудренко, вблизи Красной площади.

Решение о сносе принял Черниговский окружной административный суд, по представлению городской власти, сообщает сайт "Чернігівщина: події і коментарі".

Городская власть мотивировала иск, тем что Черниговское городское УМВД заявило, что милиция не может обеспечить безопасность граждан и безопасность общественного порядка в месте проведения мероприятия.

По данным издания, ликвидация лагеря проходила в довольно грубой форме, а один из митингующих облил себя бензином и пытался поджечь себя.

В снесении участвовали около 50 правоохранителей, а также люди в штатском. Палатку, сцену, звуковую аппаратуру бросили в грузовик, в неизвестном направлении.

Как ранее писал "Главред", в ночь на 25 ноября милиция разогнала Евромайдан в Одессе. Практически в течение всей ночи милиционеры, дежурившие на площади, уверяли, что никакого штурма Евромайдана не будет. Это же обещал начальник юрдепартамента Одесского горсовета Александр Ищенко - истец судебного решения о запрете акции, пришедший на Евромайдан за полчаса до штурма.

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