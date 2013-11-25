Квасьневский рассказал Украине о "последнем шансе" – польские СМИ

Экс-президент Польши и сопроедседатель миссии Европарламента Александр Квасьневский продолжает проводить переговоры относительно подписания Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС.

Об этом польская Gazeta Wyborcza сообщила со ссылкой на свои источники, информирует Украинская правда.

"Квасьневский продолжает вести закулисные дипломатические переговоры по поводу "последнего шанса" в деле будущего Украины", – пишет полькое издание.

"Пока мяч в игре, возможно что-то еще удастся сделать", – рассказал газете человек, знакомый с ходом этих переговоров.

Как ранее писал "Главред", премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что если появится хоть "тень шанса", то президент Польши Бронислав Коморовский совершит визит в Киев и попытается убедить Януковича подписать Соглашение с ЕС.

Напомним, сопредседатели миссии ЕП Пет Кокс и Александр Квасьневский также публично выражали надежду, что украинская власть откажется от решения не подписывать Ассоциацию в Вильнюсе.