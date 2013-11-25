Тюремщики объявили карантин и запретили Тимошенко встречаться с соратниками

Экс-премьер Юлия Тимошенко сегодня не сможет встретиться ни с защитниками, ни с соратниками из-за увеличением количества случаев простудных заболеваний.

Об этом сообщил начальник Качановской исправительной колонии Игорь Колпащиков, пишет УНИАН.

Он сказал, что было обнародовано распоряжение Харьковского городского головы, в котором предлагается ввести ограничение на проведение массовых мероприятий в городе из-за распространения острой респираторной инфекции.

По его словам, исполняющий обязанности главного врача ЦКБ "Укрзализныци" обратился к администрации колонии с просьбой ограничить проведение встреч.

"Мы приостановили проведение свиданий на время, пока будет действовать ограничение", - сказал Колпащиков.

Тюремщик также отметил, что учитывая это, сегодня не состоятся встречи Тимошенко с оппозиционерами. Кроме того, по словам начальника колонии, не начнется сегодня долгосрочное свидание Тимошенко со своей дочерью Евгенией Тимошенко. Ограничения на встречи также касаются и защитников.

"Это значит, что это все прекращено", - подчеркнул Колпащиков.

По его словам, ограничения касаются всех исправительных учреждений области.

При этом он заверил, что Тимошенко будет предоставлено право проводить встречи после того, как ограничения будут сняты.

Между тем, экс-министр внутренних дел Юрий Луценко заявил, что его с женой и лидера фракции "Батькивщина" Арсения Яценюка не пустят на встречу с Тимошенко, пишет Украинская правда.

"Теперь не только у Юли, а у всей больницы карантин. Мы еще не доехали, но нам уже сообщили, что теперь насморк у всей больницы. Поэтому нас не пустят", - сказал Луценко.

"Будем возвращаться домой", - добавил он.

В свою очередь лидер "Батькивщины" Арсений Яценюк, который также ехал на встречу с Тимошенко в своем Твиттере по этому поводу сказал: "Придумали - карантин. Их действительно всех надо в карантин. Больны политическим дебилизмом", - отметил он.

Несмотря на это, политики приехали в Харьков для встречи с Тимошенко прибыли оппозиционные политики Арсений Яценюк, экс-глава МВД Юрий Луценко и нардеп ирина Луценко и около 14.00 на территорию медучреждения.

На коротком брифинге перед Яценюк заявил, что оппозиционные политики будут пытаться добиться встречи с Тимошенко, несмотря на якобы ограничение встреч из-за распространения респираторных заболеваний.

По словам Яценюка, сегодня они попытаются, если встреча состоится, обсудить с Тимошенко партийные вопросы, требующие стратегических решений, согласовать украинскую позицию на Вильнюсском саммите и обсудить вопрос проведения акций в поддержку евроинтеграционного курса Украины.

Юрий Луценко скептически отнесся к попытке в очередной раз запретить проведение встречи с Тимошенко. По его мнению, на сегодняшний день оппозиция уже научилась работать согласованно.

Ранее сообщалось, что 25 ноября на краткосрочное свидание к экс-премьеру Юлии Тимошенко должны были приехать глава фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк, нардеп Ирина Луценко и экс-глава МВД Юрий Луценко.