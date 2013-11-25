Западные СМИ о Евромайдане: Путин уже не сможет воскресить СССР

Европейские СМИ продолжают комментировать массовые акции сторонников евроинтеграции Украины – Евромадан. По их мнению, Украина отказалась от ассоциации с ЕС в результате шантажа Владимира Путина, поэтому Москвы и Запада продолжается.

Об этом сообщает Inopressa.ru.

В 2008 году Запад под давлением России не стал начинать процесс по включению Украины в НАТО, а теперь во второй раз упустил возможность интеграции с этой 46-милионной страной,. Если с договором между ЕС и Украиной действительно покончено, то это победа Владимира Путина, но часть вины лежит на Киеве, пишет The Financial Times.

"Президент Виктор Янукович проявил себя как невыносимо ненадежный партнер по переговорам, для которого важнее заставить Брюссель и Москву бороться за него, лишь бы заключить наиболее выгодную сделку для своей правящей верхушки, а не для модернизации страны", - пишет издание.

Сколько бы Путин ни оплакивал смерть Советского Союза, воскресить его он не сможет никогда. Тем не менее, российский лидер, без стеснения заламывающий руки на стратегически важном "заднем дворе" России, одержал победу и нанес Западу крупное поражение, сокрушив надежды Украины на интеграцию с Европой, пишет The Washington Post.

В конечном итоге фактором, определившим выбор Киева, стал шантаж со стороны России. Используя похожую тактику, Путин несколько месяцев назад уже сорвал переговоры Армении с ЕС.

"Совсем как во времена СССР, поигрывая мускулами, Москва может иногда добиться подчинения от части соседей, - заключает американское издание. - Однако, как бы она ни старалась, это не может вызвать уважения, не говоря уже о дружбе".

Януковичу отчаянно нужна финансовая помощь для поддержки ослабевшей экономики, чтобы увеличить свои шансы на переизбрание в 2015-м. Путин, со своей стороны, заявил, что ЕС шантажирует Украину, пишет The Financial Times.

По мнению британского издания, киевский Евромайдан превращается в крупнейшее за последние годы геополитическое противостояние Москвы и Запада. По версии украинских аналитиков, Янукович пытается сталкивать лбами Брюссель и Москву, надеясь добиться максимальных уступок от обеих сторон.

Путин создает Евроазиатский союз, чтобы бросить вызов ЕС и США. И в Киеве ширится протест, пишет La Stampa.

Через 9 лет после "оранжевой революции" Украина возвращается на Майдан, более того, на "Евромайдан": протест против решения правительства приостановить переговоры с Европой. Вчера 100 тыс. человек вышли на улицы Киева, где в 2004 году Юлия Тимошенко и Виктор Ющенко вырвали власть из рук Виктора Януковича, который так и остался главным врагом. После столкновений с полицией оппозиция устроила палаточный лагерь, украсив его плакатами типа: "No Putin, no cry" и "Да ЕС, нет СССР".

"Украина - страна, из которой русская цивилизация ведет свое историческое происхождение, - пишет итальянское издание, - и до сих пор 67% украинцев не считают россиян "иностранцами". В этом контексте поворот Киева к Европе нанес бы не только экономический и военный ущерб, но привел бы к крушению неоимперской мечты. Так что в модели "кто не с нами, тот против нас", предложенной Россией, пригодно любое оружие: от эмбарго на украинские шоколадные конфеты до 20 млрд долларов, которые, как утверждает украинская оппозиция, были переданы Януковичу. Однако Киев пока не сказал свое окончательное "нет": в Брюссель так и не поступило формальное заявление о прекращении переговоров с ЕС".

Ранее "Главред" сообщал, что западные СМИ активно обсуждают решение украинского Кабмина приостановить подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС. Киев подозревают в блефе в отношениях с Европой и говорят о том, что такие действия Украины являются победой Москвы.