Яценюк о карантине в больнице Тимошенко: политический дебилизм

Лидер фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк назвал политическим дебилизмом ограничение посещений в харьковской больнице "Укрзализныци", где проходит лечение экс-премьер Юлия Тимошенко.

Об этом он написал на страничке в своем Twitter.

"Придумали - карантин. Их действительно всех надо в карантин. Больны политическим дебилизмом", - пишет оппозиционер.

Напомним, оппозиционные политики Юрий Луценко, Ирина Луценко и Арсений Яценюк все же доехали на встречу с Тимошенко и намерены требовать встречи с экс-премьером.

Ранее дочь Юлии Тимошенко Евгения, обратилась к немецким властям с призывом о помощи ее матери. Германия все еще может добиться от Киева разрешения на выезд ее матери из страны, и призывает канцлера ФРГ Ангелу Меркель не отступать в этом вопросе.

"Я думаю, что Германия — это последний шанс для моей матери. Канцлер Меркель не должна сдаваться. Если моя мать в скором времени не выйдет на свободу, она умрет. Ей сознательно отказывают в лечении. Она должна уехать за границу. Настолько скоро, насколько это возможно", — заявила Евгения.

фото: byut.com.ua, видео: tsn.ua