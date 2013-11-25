Под Кабмином начались аресты: задержали сына нардепа

Участники Евромайдана, пикетирующие Кабинет министров, перекрыли улицу Грушевского в Киеве. В ответ милиция начала задержания пикетчиков, среди которых оказался и сын нардепа от "Батькивщины".

По данным милиции задержаны два активиста. В то же время нардеп Владимир Арьев сообщил, что задержаны не менее семи человек, сообщает НБН.

"Двое участников акции, которые активно нарушали общественный порядок, доставлены в Печерский райотдел. После составления админматериалов они будут отпущены", – заявили в столичной милиции.

В то же время, по информации нардепа от "Батькивщины" Владимира Арьева, под Кабмином были задержаны семеро участников акций Среди них – сын народного депутата от "Батькивщины" Татьяны Слюз.

"Милиция начала незаконные аресты на Евромайдане. Час назад "Беркут" с применением грубой физической силы вытащил из машины сына депутата "Батькивщины" Татьяны Слюз и еще нескольких ребят. На ровном месте, без всякого объяснения причин! Машину забрали в Печерский райотдел, ребят тоже. Одного избили так, что его забрала скорая. Других держат в актовом зале отделения без объяснения причин", – написал Арьев на своей странице в Facebook.

Милиция объясняет задержания тем, что митингующие вышли на проезжую часть и мешали движению транспорта. Поэтому правоохранители оттеснили людей с проезжей части, в результате чего началась драка.

Как ранее писал "Главред", 25 ноября под зданием Кабмина произошли стычки митингующих с "Беркутом". При этом милиция использовала слезоточивый газ. В свою очередь срывали митингующие с беркутовцев шлемы.

Конфликт начался после того, как одна из машин, принадлежащих автопарку Кабмина, попыталась выехать с территории, прилегающей к зданию. Митингующие попытались ее остановить, но этому помешал "Беркут", который стал оттеснять людей.

По словам нардепа-свободовца Андрея Ильенко, во время сегодняшней стычки возле здания Кабмина бойцы "Беркута" сломали руку представителю партии "Свобода" Александру Свиридовскому.

Фото: facebook.com/volodymyr.ariev