Оппозиция обвинила милицию в жестоком избиении участников Евромайдана

Милиция жестоко избила и задержала студентов, которые возвращались во Львов из Киева после участия в Евромайдане.

Об этом сказал глава фракции "Батькивщина" на брифинге в Харькове Арсений Яценюк, сообщает пресс-служба политсилы.

По его словам, ему позвонила нардеп Татьяна Слюз и сообщила, что семь студентов, которые вчера были на Майдане и возвращались во Львов были задержаны милицией и жестоко избиты в Печерском райотделе столицы.

"Били в машине - пока их везли, били в Печерском райотделе", - добавил он.

Оппозиционер также отметил, что милиция оправдывается, будто перепутала студентов с какими-то преступниками: "Сначала избили, а потом сказали, что перепутали, и отпустили. После того, как туда поехали депутаты".

Яценюк также заявил, что по прибытию в Киев пойдет к Генпрокурору - "пусть вызывает "зверье" , которое они там расплодили в Киеве, называемое милицией, пусть немедленно принимает решение о возбуждении уголовных дел в отношении их".

По словам депутата Татьяны Слюз, семерых молодых людей, среди которых ее сын и брат, милиционеры вытащила из собственного автомобиля, бросили в автозак, жестоко били в машине и в райотделе.

"Происходит террор, людей на улицах забирает "Беркут", вытаскивают из собственных машин и жестоко бьют", - сообщила она.

"Одного парня избили так жестоко, что вызвали скорую помощь - у него сломана челюсть" , - говорит нардеп.

По ее словам, сейчас ребята в Печерском отделении милиции Киева пишут заявления об избиении и ждут медицинскую помощь.

Ранее "Главред" сообщал со ссылкой на нардепа Владимира Арьева, что под Кабмином были задержаны семеро участников акций. Среди них – сын народного депутата от "Батькивщины" Татьяны Слюз.