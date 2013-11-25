Янукович решил ехать на саммит в Вильнюс

Президент Виктор Янукович планирует посетить саммит "Восточного партнерства" в Вильнюсе 28-29 ноября.

Об этом журналистам в Киеве сказал министр иностранных дел Леонид Кожара, сообщает УНИАН.

"Президент Украины собирается посетить саммит "Восточного партнерства" в Вильнюсе", - сказал Кожара.

Украина не отказывается от подписания Соглашения об ассоциации. Мы говорим о приостановке процесса подписания, о том, что на сегодняшнее время, по состоянию на сегодняшний день, на 25-е число, обе стороны, Украина и ЕС, не готовы к настоящему акту подписания", - сказал Кожара.

Отвечая на вопрос, голосовал ли МИД за распоряжение Кабмина о приостановке процесса подписания Соглашения об ассоциации с ЕС, Кожара сказал: "Да, МИД поддержал решение правительства. Меня не было, но на то время на заседании был исполняющий обязанности господин Демченко, и он согласился с этим".

Ранее "Главред" сообщал, что представитель Президента в парламенте, нардеп-регионал Юрий Мирошниченко заяви: Янукович примет решение о своем участии в саммите "Восточного партнерства" после того, как "выслушает аргументы".

Также напомним, что ЕС ожидает участия Януковича в саммите "Восточного партнерства", несмотря на приостановку правительством Украины подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС.

Об этом 22 ноября заявила Мая Кочианчич – пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Кэтрин Эштон.

"Мы остаемся преданными политике ассоциации с Украиной и экономической интеграции. Мы ожидаем, что он (Президент Янукович – Ред.) примет участие в саммите "Восточного партнерства", который состоится в Вильнюсе в конце недели", – сказала она и добавила, что ЕС разочарован решением правительства Украины.