Политики ЕС о Евромайдане: мужественные граждане борются за будущее своих детей

После начала массовых акций сторонников евроинтеграции Украины – Евромайдан, который собрал от 100 до 150 тыс. участников, европейские политики начали активно комментировать в соцсетях происходящие в Украине события, сообщает "Сегодня".

"BBC сообщает, что более 100 000 вышло на улицы на манифестации в поддержку Европейского союза в Киеве сегодня. Это масштабно", - написал глава МИД Швеции Карл Бильдт в своем Твиттере. Он также добавил: "Нет сомнений в масштабе манифестаций за Европейский союз в Киеве сегодня. Это сигнал".

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс тоже отметил большое количество митингующих в воскресенье. "Более 100 тысяч украинцев собираются вместе, чтобы обсудить свое будущее", - написал он в Твиттере.

Польский дипломат и депутат Европарламента Яцек Сариуш-Вольский высказал и свою точку зрения в соцсети: "Это здорово – видеть, как эти мужественные граждане борются за европейское будущее для своих детей".

Кроме того, стоит отметить, что со вчерашнего дня европейские политики предпочитают не комментировать в соцсетях события в Украине. Штефан Фюле, комиссар ЕС по расширению и политике соседства, вчера пообещал оставить "двери в Евросоюз" для Украины открытыми. "Наши обязательства модернизировать Украину неизменны, двери открыты, выгоды для соседей – несмотря на риторику", - написал он.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский также подтвердил готовность ЕС подписать Соглашение об ассоциации, написал об этом в Твиттере. "Украинцы являются Европейским народом и Европейский союз готов подписать Соглашение об ассоциации, чтобы помочь им модернизировать их страну", - написал он.

А председатель Европейского совета Херман ван Ромпей и председатель Европейской комиссии Жозе Баррозу написали в Твиттере: "Позиция ЕС остается ясной для Украины. Наше предложение по-прежнему на столе".

Ранее "Главред" сообщал, что Ромпей и Баррозу заявили о том, что Соглашение об ассоциации Украина-ЕС все еще на повестке дня.