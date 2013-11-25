Из-за Евромайдана регионал сравнил оппозицию с папуасами

В ближайшие дни Президент Виктор Янукович выскажет свою позицию относительно акций протеста Евромайдан, которую проводят сторонников евроинтеграции Украины.

Об этом нардер-регионал Владимир Олийнык заявил в эфире Радио "Свобода".

"Президент нигде не прячется, он в Украине, но проводятся консультации высокого уровня. А оппозиция не призывала Президента к диалогу, к круглому столу. Это что, европейский подход? Это просто действуют, как папуасы ", - сказал регионал.

Ранее "Главред" сообщал, что 21 ноября Кабмин заявил: что ради налаживания отношений с Россией и другими странами СНГ, а также обеспечения национальной безопасности Украина приостанавливает работу над подготовкой заключения Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Как говорится в решении, это было сделано для обеспечения национальной безопасности и восстановления производства и торгово-экономических отношений с Россией и другими странами СНГ.

В тот же день находящийся в Австрии Янукович заявил, что альтернативы европейской интеграции Украины нет.

Решение Кабмина вызвало массовые протесты во многих городах Украины, а также акции солидарности в Европе.