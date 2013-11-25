В Украине считают, что Европа не готова к Ассоциации

Министр иностранных дел Леонид Кожара заявил, что к подписанию Соглашения об ассоциации не готовы как Украина, так и Европейский Союз.

Об этом он сказал журналистам 25 ноября, сообщает УНИАН.

"Украина не отказывается от подписания Соглашения об ассоциации. Мы говорим о приостановке процесса подписания, говорим о том, что по состоянию на сегодняшний день, на 25-е число, обе стороны, соответственно и сторона ЕС, не готовы к этому..." – сказал Кожара.

При этом он уточнил, что на заседании Кабмина 21 ноября МИД поддержало приостановку подготовки к подписанию соглашения об ассоциации с ЕС.

В частности, он проинформировал, что лично не присутствовал на заседании Кабмина, но подпись под решением о приостановке поставил исполняющий обязанности министра иностранных дел Руслан Демченко.

Как ранее писал "Главред", сегодня Кожара сообщил, что Президент Виктор Янукович планирует посетить саммит Восточного партнерства в Вильнюсе.

Напомним, Европа сообщила украинской власти, что предложение ЕС подписать Соглашение об ассоциации с Украиной в Вильнюсе остается в силе.