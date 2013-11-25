Оппозиция зарегистрировала в Раде новый закон по Тимошенко

В Верховной Раде зарегистрирован новый законопроект №13693 относительно возможности лечения заключенных за рубежом – "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно перерыва в отбывании наказания", который призван решить вопрос освобождения экс-премьера Юлии Тимошенко.

Авторами законопроекта являются народные депутаты Андрей Кожемякин, Геннадий Москаль, Ирина Луценко (все "Батькивщина"), Андрей Мищенко ("Свобода") и Ирина Геращенко (УДАР), сообщает УНИАН.

Следует отметить, что все эти депутаты входят в рабочую группу по подготовке законопроекта по лечению заключенных за рубежом, который должен был решить вопрос освобождения экс-премьера Юлии Тимошенко.

Текст зарегистрированного законопроекта и пояснительная записка к нему в настоящее время на сайте Верховной Рады отсутствуют.

Как ранее писал "Главред", Верховная Рада на заседании 21 ноября провалила шесть законопроектов о лечении заключенных за границей.

В этот же день Кабинет министров на своем заседании принял распоряжение приостановить процесс подготовки Украины к подписанию Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Напомним, что освобождение Юлии Тимошенко являлось одним из главных требований ЕС для подписания Соглашения.