Главный успех Евромайдана: оценки экспертов

Евромайдан, собравший на воскресную акцию в Киеве не менее 100 тысяч человек и продолжающийся сейчас, уже стал очень важным для Украины событием.

В то время, как участники протестов остаются на площадях страны и конфликтуют с милицией, а Украина, кажется, окончательно приостановила евроинтеграцию, ЕС оставляет нам шансы подписать Соглашение об ассоциации и даже назвал крайнюю дату - ближайшая пятница, 29 ноября. Кроме того, лидеры Евросоюза высоко оценили акции протеста в Украине.

Политологи рассказали "Главреду" об основных результатах и главном успехе 100-тысячного Евромайдана 24 ноября, перспективах дальнейших акций, а также спрогнозировали, помогут ли они приблизить Ассоциацию с ЕС.

Эксперты, в частности, отметили большое значение Евромайдана для усиления гражданского общества в Украине. В то же время, многие сомневаются, что сейчас протесты повлияют на власть в ее решении по Ассоциации с ЕС.

Политолог Дмитрий Выдрин:

Перспективы Евромайдана напрямую зависят от того, смогут ли участники и спонтанные организаторы майданов обезопасить их от политизации. У нас сегодня перенасыщенный политический раствор, когда любое добавление политики приводит к тому, что политика выпадает в осадок равнодушия, неприятия и даже ненависти.

Симптомом того, что майдан – это уже не политическая, а гражданская акция, стала сознательность и зрелость львовских студентов, которые силой сгоняли политиков со своих сцен. В частности, представители "Свободы" пытались политизировать и приватизировать эту акцию. Поэтому судьба майданов зависит от того, смогут ли они и дальше быть гражданскими акциями, а не политическими акциями для искусственного надувания рейтингов нескольких политиков, которые сейчас пытаются все это приватизировать.

Будущее майданов зависит от позиции власти, прежде всего, Президента Украины. Поскольку майданы выступили в поддержку его стратегического курса на евроинтеграцию. Если Президент поддержит майдан и скажет спасибо за то, что поддержали его курс, и этот курс стал нашим курсом, майданы станут реальной гражданской силой в поддержку курса главы державы. Сегодня глава государства выступает не символом политического движения или страстей, а символом гражданского общества. Премьер-министр Украины является лидером одной из политических партий, потому, что бы он ни говорил, его слова будут расценивать не как гражданскую, а как партийную позицию. Поэтому, безусловно, на мой взгляд, он не может выступать промоутером или модератором определенных действия и мыслей – для этого у него нет инструментов, наработанных связей и наработанной репутации по отношению к гражданскому обществу.

Поэтому, как ни парадоксально, Президент может стать главным модератором движения, которое фактически является движением в поддержку его общегражданского, общенационального и президентского курса. Так что, если эти два вектора совпадут – неполитизация майданов с одной стороны, и соединение спонтанного гражданского движения с курсом, который продекларировал Президент с другой стороны – тогда майданы будут продолжаться до момента подписания Соглашения с Европой. Но не на условиях чиновников, а на условиях гражданского общества Украины.

Все это дает надежду, что ассоциация с ЕС будет подписана в ближайшее время, а не отложится на годы. Мы ведь видим, как засуетились европейские чиновники: они сказали, что готовы и увеличить помощь, и сделать более оптимальными условия. Потому сейчас нужно оседлать волну этой готовности и выдвинуть четкие критерии, которые будут связаны не с крохоборством, а, прежде всего – с принципом справедливости и паритетных отношений, чтобы мы заходили в Европу не "жебраками", а полноценными участниками. Таким требованием должно стать немедленное подписание с Евросоюзом соглашения, где первым пунктом будет отмена виз и визового режима для украинцев. Украина проявила добрую волю и отменила в одностороннем порядке визы с Европой, а у Европы есть механизм, позволяющий в момент подписания договора тут же подписать соглашение об отмене визового режима.

Подписание соглашения может произойти даже на саммите (в Вильнюсе на этой неделе - ред.). Сейчас все зависит от политической воли европейцев. Если они скажут, что приятно поражены поддержкой, проявленной гражданским обществом, курса Президента на евроинтеграцию и готовы поддержать это движение всемерно, мы подпишем это соглашение вместе с первым пунктом об отмене визового режима для украинцев.

Директор Центра исследования проблем гражданского общества Виталий Кулик:

Евромайданы показали готовность гражданского общества отстаивать свои права, то есть новое качество гражданского общества. Ведь Евромайдан, который находится на Майдане Независимости, организовывают общественные активисты без партийных флагов. При этом не воспринимается тот майдан, который разместился на Европейской площади. Например, во Львове об этом свидетельствовало противостояние общественных активистов и "Свободы", которая фактически "рейдернула" майдан.

Это говорит о недоверии к оппозиционным силам. Также очевидно, что это критичное отношение должно перерасти в самоорганизацию гражданского общества и в повышение собственно способности организовывать подобные мероприятия (то есть, способность провести мобилизацию людей, провести информационную кампанию, провести поддержку этой мобилизации и т.д.). Как показывает практика, такие структуры учатся этому, и происходит структуризация.

В итоге, Евромайдан должен дать импульс новому поколению молодежи, которая сейчас вовлеклась в политические процессы, и новому качеству самоорганизации гражданского общества, которая не будет зависеть от политиков и находиться в подчиненном положении у политических сил.

Относительно перспектив Евромайдана – будет попытка остаться на площадях до 28 ноября, потом возможен небольшой всплеск, а дальше – спад активности и переход в зиму. Возобновления активности можно ожидать с началом весны 2014 года. Но это будет другая активность, придерживающаяся иной логики.

Смогут ли митингующие чего-то добиться? Они уже добились: они показали, что на что-то способны, что-то могут сделать, и что не вся общественная активность в Украине является проплаченной, не все являются "майданарбайтерами". Впервые за последние девять лет мы увидели непроплаченные майданы, не стимулируемые материально.

Майданы уже стали фактором влияния. Власть вынуждена будет учитывать эту позицию и настроения – игнорировать позицию гражданского общества и организованных масс не получится. Но сказать, что кто-то чего-то сейчас боится, нельзя. Власть ничего не боится. Следует говорить о поиске точек соприкосновения в наработке позитивной программы, а не о противостоянии.

Эксперт корпорации стратегического консалтинга "Гардарика" Константин Матвиенко:

Главное достижение - то, что майдан все-таки собрался и до сих пор стоит. Однако сейчас необходимо сформулировать четкие цели, а таковыми, кроме подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, должна быть смена власти в Украине – от Президента, парламента и правительства до местных советов.

Сколько майдан сможет продлиться, и чего смогут добиться в итоге митингующие, зависит от многих факторов. Главное – увидеть, что у нас произойдет 29 ноября в Вильнюсе.

В любом случае, майдан приближает Украину к Европе. Мирный массовый протест является признаком цивилизованного европейского общества. Независимо от того, как поведет себя власть, майдан, а, значит, общество, намного более ответственны, креативны и совестливы относительно собственного будущего, нежели власть. Так что майдан – чрезвычайно позитивное явление, с точки зрения приближения страны к европейской цивилизации.

Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала:

Евромайдан 24 ноября показал, что время разочарования кануло в лету. И это стоит очень многого, потому что граждане Украины показали всем политикам, не только провластным, что они есть, с ними нужно считаться, к ним нужно прислушиваться, и их нужно уважать. На протяжении девяти лет после Оранжевого майдана никакой политической силе не удавалось собрать такое количество людей. И это показало оппозиционным политикам, что необходимо менять то понимание ситуации, которое у них есть, нужно вовлекать общественность, как своих равноправных партнеров. Не могут быть отдельно политики и отдельно граждане, как было в последние годы. Власть должна понять, что если она не будет вести диалог и реагировать на настроения в обществе, то она может получить от гражданского общества очень серьезный урок.

Сейчас говорят, что может быть силовой вариант решения вопроса майдана. Но я бы не советовал власти этого делать, потому что это может закончиться крайне неприятно для тех, кто будет инициировать данный вариант. Мы стали свидетелями того, как на майданы вышло большое количество молодежи. Это говорит о том, что сейчас идет борьба между прошлым (прошлым УССР, которого осталось немало в политике и экономике) и будущим. И сейчас выходят не только молодежь, но и люди постарше. То есть, в свое время Оранжевая революция и Народный рух в 1989-1991 годах сделали прививку украинскому обществу от "совка", и она начала давать результаты – 60% людей хотят подписания Соглашения об ассоциации с ЕС, то есть это люди, которые не хотят жить в прошлом.

Однако никакой надежды на подписание Ассоциации в ближайшем времени майданы не дают, учитывая историю принятия решений нынешней властью. Прямая демократия, когда власть прислушивается к своим гражданам, к несчастью в этом случае не может сработать. Можно надеяться только на чудо в силу каких-то субъективных причин конкретного человека, который может принять соответствующее решение.

Так что события на майдане сейчас не могут прямо повлиять на подписание или не подписание ассоциации в Вильнюсе – для этого нужны более действенные факторы. Хотя майдан может стать фоном, на котором будут выстраиваться нужные решения, особенно если этим займутся представители ЕС.

Насколько долго будет длиться майдан, и чем в итоге удовлетворятся митингующие, будет зависеть от того, как будет работать оргкомитет, революционный штаб, какие задачи они перед собой ставят. Если цели будут поставлены неправильно, это все сойдет на нет. Но, в любом случае, это все может сработать на выборах 2015 года, поскольку евроинтеграционная идея объединяет людей не зависимо от того, в каком регионе они живут, на каком языке говорят, какой конфессии принадлежат. И тогда уже не будет деления на запад и восток – это будет цивилизационный выбор между прошлым и будущим. И это может очень хорошо сработать в пользу нынешних оппонентов власти.