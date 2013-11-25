В Киеве люди снова собираются на Евромайдан

На вечерний Евромайдан – митинг оппозиции в поддержку евроинтеграции на Европейской площади в Киеве в понедельник, 25 ноября, собралось около тысячи человек.

Митингующие продолжают подходить небольшими группами, сообщает НБН.

В то же время милиции на площади очень мало, буквально несколько человек, бойцов "Беркута" также не видно.

На площади установлены 22 больших палатки и 16 партийных агитационных палаток.

На мониторах возле сцены крутят напоминание о том, что ежедневно в 9:00 проходит пикетирование Кабинета министров, а в 18:00 – митинг на Европейской площади. Кроме того, каждую ночь после 22:00 на Европейской площади остаются дежурные.

Как ранее писал "Главред", во Львове 25 ноября на Евромайдане собрались 10 тысяч студентов местных вузов. Колонна прошла от Львовского нацуниверситета к памятнику Тарасу Шевченко.



Вечером студенты провели еще одну акцию – около 15 тыс. человек осадили Львовскую ОГА. Сначала студенты скандировали: "Україна – Європа", "До кінця", "Ганьба", "Студенти – сила", "Львів за Європу" и другие лозунги. Потом их выкрики стали более радикальным: "Банду геть!", "Революція", "Бандера, Шухевич – герої України", и они забросали снежками дверь обладминистрации.