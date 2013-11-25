Партия Катеринчука вышла пикетировать суд: требуют отменить остановку евроинтеграции

Сегодня, 25 ноября состоялось пикетирование помещения Окружного административного суда города Киева, где должно рассматриваться исковое заявление Европейской партии Украины о признании незаконным и недействующим распоряжение Кабмина, приостанавливающего процесс евроинтеграции Украины.

У здания суда собралось около 300 активистов, которые держали в руках флаги Европейской партии Украины, сообщает пресс-служба политсилы.



"Мы подали исковое заявление еще утром 22 ноября, в котором просим Окружной административный суд города Киева признать незаконным и недействующим распоряжение Кабинета Министров Украины от 21 ноября 2013 № 905-р "О заключении Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским Сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны", среди прочего предусматривающего "приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и европейским Союзом". Сегодня только в 16:00 был назначен судья - Санин Богдан Владимирович. Соответствующее решение также не принимается", - сообщил инициатор акции, лидер Европейской партии Украины, народный депутат Николай Катеринчук.



"Учитывая, что предметом иска является вопрос, имеющий общественный характер и оказывающий существенный резонанс во всем мире, суд должен принять дело к рассмотрению сразу и, безусловно, признать упомянутое распоряжение незаконным и недействующим. Однако до сих пор этого не произошло", - сообщил народный депутат. "Поэтому мы завтра продолжим пикетирование суда, чтобы добиться скорейшего принятия законного решения назначенным судьей", - отметил он.



"Мы считаем, что судья имеет все законные основания, чтобы немедленно остановить действие упомянутого распоряжения Кабинета Министров Украины и таким образом обеспечить реализацию стремлений большинства граждан Украины на интеграцию в Европейский союз", - добавил политик.