Европа назвала Украине крайний срок решения вопроса об Ассоциации

Крайним сроком решения вопроса о подписании Соглашения об ассоциации Украина–ЕС является утро пятницы, 29 ноября.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефан Фюле во время видеомоста с Киевом, сообщает УНИАН.

"Мы готовы, и двери открыты. В буквальном смысле крайний срок для решения - это утро пятницы", - сказал он.

По его словам, надежда на подписание все еще есть.



"Да, существует надежда на подписание и надежда, как известно, умирает последней", - добавил он.

"Я знаю о решении в прошлый четверг украинского правительства. Мы знаем, что, согласно Конституции Украины, это Президент подписывает такого рода договоры. Такое Соглашение об ассоциации заключают все члены ЕС. Такая возможность не случается через день или каждые две недели. Сейчас все в руках украинской стороны , которая попросила о паузе", - заявил еврокомиссар.

Как ранее писал "Главред", 25 ноября руководители Европейского Союза заявили, что предложение подписания Соглашения об ассоциации с Украиной на Вильнюсском саммите Восточного партнерства все еще остается на повестке дня, несмотря на решение правительства Украины приостановить подготовку к подписанию соглашений.

Об этом было сказано в совместном заявлении президента Еврокомиссии Жозе Мануэля Баррозу и председателя Европейского совета Хермана ван Ромпея.

Напомним, 21 ноября правительство Украины приняло распоряжение о приостановлении подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС.



Это решение вызвало акции протеста в Киеве, регионах Украины, а также за рубежом.



24 ноября более 100 тыс. человек приняли участие в Евромайдане в Киеве, требуя от власти подписать Соглашение об ассоциации с ЕС на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе 28-29 ноября.