Янукович обратился к украинцам: у нас никто не украдет мечту

Президент Виктор Янукович обратился к украинцам и пообещал в ближайшее время в широком интервью ответить на все вопросы, связанные с поcледними политическими событиями.

"В ближайшее время я дам широкое интервью на телевидении и отвечу на все вопросы. А сегодня я хотел бы подчеркнуть - альтернативы построению общества европейских стандартов в Украине нет. И моя политика на этом пути всегда была и остается последовательной. Реформы, которые мы осуществляем, - это подтверждение того, что мы идем европейским путем", - цитирует главу государства его пресс-служба.

Янукович также отметил, что "мы строим государство, в котором права человека, равенство всех перед законом, право выбора, социальная защита являются высшими ценностями для всех, без разницы, в каком ты регионе проживаешь или на какой майдан выходишь".

Президент, кроме того, заверил граждан, что будет "развивать и крепить эти неопровержимые фундаменты нашей жизни". "У нас никто не украдет мечту об Украине равных возможностей, о европейской Украине. Так же, как никто не столкнет нас с праведной дороги, которая ведет к этой мечте", - пообещал Янукович.

"Мы многое прошли, и еще немало нам пройти надлежит. Самыми сложными на этом пути были, есть и всегда будут экономические проблемы. Но я был бы нечестным и несправедливым, если бы не позаботился о наиболее обездоленных и незащищенных, на которых может лечь основной груз переходного периода. Я был бы, мягко говоря, неправ, если бы не сделал всего, что нужно сделать, чтобы люди не теряли рабочие места, чтобы они получали заработную плату и пенсии, стипендии. Я хочу, чтобы в нашей большой украинской семье был мир и покой. Как отец не может оставить семью без хлеба, так и я не имею права бросить людей на произвол судьбы с теми проблемами, которые могут возникнуть, если под давлением, которое мы чувствуем, остановится производство, и миллионы граждан будут выброшены на улицу", - также отметил глава государства.

Поэтому, объяснил он, ему "приходится прибегать к непростым решениям", а сам Президент считает, что "иногда рискует быть непонятым", и поэтому просит народ внимательно выслушать его лично. Янукович также заверил: "Я никогда не предприму ни одного шага во вред Украине и народу. Воля граждан Украины была, есть и будет решающей для каждого моего решения. Я хочу, чтобы люди знали это".

Глава государства поблагодарил всех за высокое гражданское сознание и пообещал, что в интервью телевизионным каналам более детально расскажет "о наших общих шагах и действиях, которые мы будем делать вместе".

Янукович выразил надежду на понимание, поддержку и веру в то, что "мы преодолеем все трудности на пути развития нашего государства, потому что нет таких преград, которые не преодолел бы мудрый и сплоченный народ"

"Мы никогда и никому не должны позволить мешать нам. Молитвы и мечты миллионов полагаются на Господнее решение", - добавил глава государства.

Ранее "Главред" сообщал, что Янукович планирует посетить саммит "Восточного партнерства" в Вильнюсе 28-29 ноября. Об этом сказал глава МИД Леонид Кожара.



"Украина не отказывается от подписания Соглашения об ассоциации. Мы говорим о приостановке процесса подписания, о том, что на сегодняшнее время, по состоянию на сегодняшний день, на 25-е число, обе стороны, Украина и ЕС, не готовы к настоящему акту подписания", - сказал Кожара.