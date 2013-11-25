На Евромайдане в Киеве собрались более двух тысяч участников

Участники киевского Евромайдана перенесли металлические заграждения и агитационные палатки с тротуара на проезжую часть Европейской площади.

Со сцены звучит музыка. Политиков еще нет, политиков еще нет, сообщает УНИАН.

Больше людей стало и на Майдане Незалежности. Как и вчера, люди постоянно перемешаются между Майданом и Европейской.

В целом ситуация спокойная, по улице Институтской еще ездит транспорт, но уже выставили регулировщиков, поскольку поворот в сторону Европейской площади возле гостиницы "Днепр" частично перекрыт митингующими.

Как ранее писал "Главред", на вчерашнем народном вече принято решение о том, что Евромайдан будет собиратся каждый день в 18:00, а акция продлится до 29 ноября.