На Евромайдан пришли пять тысяч человек: движение в центре Киева перекрыто

Более пяти тысяч участников киевского Евромайдана перекрыли проезжую часть на Европейской площади. Дорогу заблокировали переносным железным заграждением. В результате, образовалась пробка от Крещатика в направлении Подола, сообщает Сегодня.

Участники акции протеста продолжают прибывать на площадь. Люди идут по левой стороне Крещатика. Сейчас их уже более пяти тысяч. На сцене начался концерт, музыканты исполняют украинскую этническую музыку.

В направлении от Европейской площади в сторону стадиона им. Лобановского еще можно проехать, однако, вскоре и это направление будет перекрыто: площадь заполняется людьми и железное заграждение постепенно перемещают.

Как ранее писал "Главред", люди начали собираться к 6часам вечера. Люди перенесли металлические заграждения и агитационные палатки с тротуара на проезжую часть Европейской площади.

Фото: Сегодня.