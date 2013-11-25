Тимошенко объявила голодовку ради Ассоциации с ЕС

Экс-премьер Юлия Тимошенко в больнице "Укрзализныци" объявила бессрочную голодовку с требованием к украинским властям подписать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом.

Об этом сообщил ее защитник Сергей Власенко на митинге под Украинским домом, сообщается на сайте политсилы.

"Я горжусь тем, что чувствую себя частью такого величественного и сильного народа, который смог получить государственную независимость и сохранить ее при всем этом. Смог пережить Голодомор и советские пытки, смог подняться, обрести свою свободу во время Оранжевой революции и нашел в себе силы восстать сегодня на всех Европейских майданах, чтобы снова побеждать", - заявила Тимошенко.

"Мне больно, что я не могу физически быть вместе с вами, что не могу сейчас вместе с вами дышать святым воздухом единства, свободы и борьбы, который всегда был на нашем Майдане. Но, несмотря на это, каждая моя частичка сейчас вместе с вами живет и верит в нашу победу", - обратилась экс-премьер.

"В знак единства и солидарности со всеми, кто сейчас сражается на всех Евромайданах в Украине и в мире, я объявляю бессрочную голодовку с требованием к Януковичу подписать соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС", - говорит Тимошенко.

"Идите вперед, не отступайте, идите к победе" - призывает Тимошенко.

Как сообщает Украинская правда, Власенко также рассказал, что Тимошенко из подручных средств сделала себе флаг Европейского союза и вывесила в больнице в Харькове.

Напомним, в Киеве и других городах Украины и мира проходят Евромайданы в поддержку евроинтеграции Украины.