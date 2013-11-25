На Евромайдане в Киеве произошла масштабная драка активистов и "Беркута"

В Киеве на Европейской площади произошла масштабная драка между митингующими Евромайдана и бойцами "Беркута".

В настоящее время (по состоянию на 21:10) произошло несколько серьезных стычек между протестующими и спецназовцами. В итоге "Беркут" отступил, акция на площади продолжилась.

Потасовки начались после того, как на площади появилось неизвестное авто. Митингующие окружили его, к машине также подошли оппозиционные лидеры Арсений Яценюк, Олег Тягнибок и Юрий Луценко. По словам оппозиционеров, в микроавтобусе были вооруженные правоохранители, которые вели прослушивание. Участники митинга также заявили, что в автомобиле были найдены документы и прослушивающая аппаратура. Перед этим из автомобиля вытащили неизвестного мужчину в штатском. Его от толпы защищали милиционеры.

Активисты пытались перевернуть машину, "Беркут" защищал ее, и в результате начались драки. В итоге спецназовцы окружили авто и дали ему выехать с площади, после чего отступили.

Позже в Сети появилось видео, на котором видно аппаратуру, вытащенную из машины.

Во время потасовок милиция применила шумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые дубинки.

По данным оппозиционеров, на Европейской площади находится не менее 10 тысяч человек. Акция продолжается.

В то же время, к Европейской площади подтягивается все больше бойцов "Беркута".

Одному из "свободовцев", по сообщению Радио Свобода, во время столкновения разбили голову. Очевидцы сообщают и о других травмированных.

Видеотрансляцию с места Евромайдана смотрите здесь.

фото: pravda.com.ua; facebook.com; видео: youtube.com