Рада не может оправить правительство в отставку – Рыбак

В Верховной Раде Украины нет достаточного количества голосов, необходимых для отставки правительства.

Об этом председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак заявил журналистам, комментируя инициативу оппозиции относительно отставки правительства, сообщает УНИАН.

"Сказать, что сегодня есть голоса для отставки правительства, то таких голосов нет в парламенте", – уверен спикер.

Рыбак также сообщил, что в 27 ноября он вернется в Украину, и поручит соответствующему комитету ВР рассмотреть эти вопросы.

"Потому что есть специальная процедура рассмотрения этого вопроса - она определена в регламенте", – объяснил он.

Как ранее писал "Главред", требование отставки правительства Азарова принято 24 ноября на всеукраинском Евромайдане.

Напомним, премьер-министр Николай Азаров заявил, что готов уйти в отставку, если его аргументы за прекращение переговоров о подготовке к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС безосновательны