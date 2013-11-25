Захарченко нашел виновных в конфликтах на Евромайдане

Народные депутаты намеренно провоцировали милицию, которая корректно ведет себя по отношению к участникам Евромайдана.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко, сообщает ТСН.

"Они (народные депутаты. – Ред.) нарушили решение суда, которым было запрещено (ставить палатки. – Ред.). Они игнорируя это, начали ставить палатки. Не мирные граждане, не киевляне, которые пришли с детьми, а народные депутаты", – подчеркнул он.

В то же время, глава МВД подчеркнул, что правоохранители не применили чрезмерной силы.

Как ранее писал "Главред", оппозиция установила на Европейской площади почти два десятка палаток - семь полевых и более 10 рекламных палаток оппозиционных партий.

Ближе к ночи 24 ноября на Евромайдане начались стычки между митингующими и "Беркутом": правоохранители снесли одну из палаток, установленных участниками протеста на площади перед Украинским домом.