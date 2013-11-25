Обращение Януковича к украинцам: опубликованы видео и полный текст

В понедельник, 25 ноября, Президент Виктор Янукович выступил с обращением к украинскому народу. В нем он, в частности, подтвердил неизменность европейского курса Украины и пообещал в ближайшее время ответить на все накопившиеся вопросы, связанные, в частности, с приостановкой евроинтеграции Украины.

Приводим полный текст обращения главы государства, который публикует его пресс-служба:

"Уважаемые соотечественники!

В ближайшее время я дам широкое интервью на телевидении и отвечу на все вопросы. А сегодня я хотел бы подчеркнуть - альтернативы построению общества европейских стандартов в Украине нет. И моя политика на этом пути всегда была и остается последовательной.

Реформы, которые мы осуществляем, - это подтверждение того, что мы идем по европейскому пути.

Мы строим государство, в котором права человека, равенство всех перед законом, право выбора, социальная защита являются высшими ценностями для всех, без разницы, в каком ты регионе проживаешь и на какой майдан выходишь.

И как Президент хотел бы заверить граждан Украины - я буду развивать и укреплять эти бесспорные фундаменты нашей жизни.

У нас никто не украдет мечту об Украине равных возможностей, о европейской Украине. Так же как никто не столкнет нас с праведной дороги, ведущей к этой мечте.

Мы много прошли, и еще немало нам пройти предстоит. Наиболее сложным на этом пути были, есть и всегда будут экономические проблемы.

Но я был бы нечестен и несправедлив, если бы не позаботился о самых обездоленных и незащищенных, на которых может лечь основное бремя переходного периода.

Я был бы, мягко говоря, неправ, если бы не сделал всего, что нужно сделать, чтобы люди не теряли рабочие места, чтобы они получали заработные платы и пенсии, стипендии.

Я хочу, чтобы в нашей большой украинской семье был мир и покой. Как отец не может оставить семью без хлеба, так и я не имею права оставить людей на произвол судьбы с теми проблемами, которые могут возникнуть, если под давлением, которое мы ощущаем, остановится производство, и миллионы граждан будут выброшены на улицы.

Поэтому мне приходится прибегать к непростым решениям. Поэтому я иногда рискую быть непонятым. И поэтому я прошу сегодня наш народ внимательно выслушать меня лично.

Я никогда не сделаю ни одного шага в ущерб Украине и народу. Воля граждан Украины была, есть и будет решающей для каждого моего решения.

Я хочу, чтобы люди знали это.

Я благодарю всех за высокую гражданскую сознательность. В интервью телевизионным каналам я более детально расскажу о наших совместных шагах и действиях, которые мы будем делать вместе.

Надеюсь на понимание и поддержку.

Я верю - мы преодолеем все трудности на пути развития нашего государства, ибо нет таких преград, которые не преодолел бы мудрый и сплоченный народ.

Мы никогда и никому не должны позволять мешать нам. Молитвы и мечты миллионов полагаются на Господнее решение".

Видео: ТСН.