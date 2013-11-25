В Одессе активисты проигнорировали запрет суда и снова собрались на Евромайдан

В Одессе, несмотря на запрет суда, на Приморском бульваре люди снова собрались в поддержку евроинтеграции Украины.

Возле памятника Дюку собралось более 200 человек, передает УНИАН.

Люди по очереди выступают с заявлениями в поддержку вступления Украины в Евросоюз. Возле памятника также открыта уличная приемная руководителя фракции "Фронт змiн" в Одесском городском совете Александра Остапенко.

Участники акции не используют усилительную аппаратуру. На митинге также выступила одесская группа "Друже музика". Возле митингующих дежурят более 20 сотрудников милиции. Пока они не мешают проводить акцию. Рядом, возле памятника Дюку, рабочие устанавливают Девятисвечник, символизирующий иудейский праздник Хануку (установка данного символа проводится традиционно на этом месте уже на протяжении нескольких лет – ред.).

Напомним, в ночь на 25 ноября в Одессе Окружной административный суд запретил проведение митингов почти во всем городе с 25 ноября по 31 декабря включительно.

Сегодня около 5.15 утра в Одессе разогнали Евромайдан.

После разгона одесского Евромайдана на Приморском бульваре милиция задержала троих сторонников евроинтеграции, при этом оказалось, что лидер одесского Евромайдана Алексей Черный "пропал" между Портофранковским отделом милиции и Приморским судом.

фото: Думская; reporter.com.ua