Драка "Беркута" и активистов на Евромайдане: опубликовано видео

В Сети появилось видео драки активистов Евромайдана и бойцов "Беркута" на Европейской площади в Киеве.

Напомним, стычки вспыхнули вечером в понедельник, 25 ноября, после того, как на площадь заехало неустановленное авто. Митингующие атаковали его, вытащили оттуда мужчину и пытались перевернуть. По словам активистов Евромайдана, в машине были провокаторы, которые хотели установить прослушку. В итоге из машины вытащили прослушивающую аппаратуру, соответствующее видео также выложено в Интернет.

После атаки участников акции на авто, бойцы "Беркута" начали защищать его - начались драки.

Отметим, что в результате "Беркут" создал кордон, по которому машина выехала с Майдана, после этого стычки прекратились.

Видео драки

Кроме того, свободовец Александр Аронец обнародовал видео с предметами, изъятыми из вызвавшего конфликт автомобиля. В частности, там была спецаппаратура, схемы зданий, документы.

По словам экс-главы МВД Юрия Луценко, который был в авто, сотрудники СБУ, которым, скорее всего, принадлежал автомобиль, фиксировали все разговоры на Европейской площади. При этом найденная схема, по мнению Луценко, говорила о каком-то доме с подробным планом расположения, в том числе, даже розеток.

Кроме того, на одной из страниц блокнота была информация об оппозиционном митинге. В частности, на каких радиочастотах была сцена и т.д.

Видео из автомобиля

Сейчас (по состоянию на 22:30) акция на Европейской площади продолжается, там идет концерт. Прямую видеотрансляцию с Евромайдана смотрите здесь.

Видео: ТСН.