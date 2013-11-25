Яценюк подозревает, что в машине на Евромайдане могла быть взрывчатка

25 ноября, вечером, на Европейской площади лидер фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк заявил, что он подозревает, что в машине на Евромайдане могла быть взрывчатка.

"Машина полностью оборудована. Ни у одного человека в машине не было никаких документов. Машина "напичканна" спецаппаратурой", – сообщил Яценюк.

"С какой целью здесь стояла – никто не знает. Скорее всего, для провокаций против участников митинга", – сказал он.

Арсений Яценюк подчеркнул, что депутаты вызвали оперативную следственную бригаду, однако за полтора часа она так и не приехала.

Как сообщили в пресс-службе киевской милиции, большое количество сотрудников спецподразделения "Беркут" было стянуто к Европейской площади из-за информации о якобы взрывчатке в микроавтобусе, который находился на улице Трехсвятительской.

В милиции заявили, что позвонил один из народных депутатов и сообщил, что на Европейской площади находится микроавтобус, в котором якобы есть взрывчатка.

На место выехали взрывотехнические службы, но из-за большого количества участников акции не смогли подойти к этому автомобилю.

"Для того, чтобы обеспечить возможность проверки информации и доступ взрывотехников к автомобилю и были стянуты к Европейской площади сотни бойцов спецподразделения "Беркут", - отметили в главке.

Также в милиции уточнили, что речь идет о том автомобиле, который раскачивали митингующие на ул. Трехсвятительской.

В главке подчеркнули, что этот автомобиль сейчас увезли на проверку.

В милиции выразили недоумение тем, что участники акции не были проинформированы организаторами об этом звонке в милицию.

"Из-за этого получилось так, что митингующие подумали о попытке разогнать акцию", - сказали в пресс-службе.

Также в киевской милиции не смогли уточнить, кто именно применял слезоточивый газ, из-за которого пострадали и участники акции, и журналисты.

Также на Европейской площади для микроавтобуса пытаются сделать коридор, чтобы он покинул место конфликта.

Как известно, 25 ноября вечером возле сцены на Европейской площади толпа задержала машину с вооруженными людьми, полную аппаратуры для прослушки.

Видеотрансляцию с места Евромайдана смотрите здесь.