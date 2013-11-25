В Днепропетровске разгромили Евромайдан

В Днепропетровске вечером 25 ноября неизвестные разнесли палаточный городок Евромайдана, сообщает Сегодня.

Как рассказали очевидцы, 30 мужчин спортивного телосложения внезапно напали на митингующих и разнесли палатки.

По словам активистов, милиции в это время поблизости не было.

По данным издания, на Европейской площади Днепропетровска сегодня вечером собрались около 150 человек. На столбах люди развесили плакаты с требованиями о подписании договора об ассоциации между Украиной и ЕС.

Как ранее писал "Главред", сегодня около 5.15 утра Евромайдан разогнали в Одессе, однако вечером на Приморском бульваре люди снова собрались в поддержку евроинтеграции Украины. Возле памятника Дюку собралось более 200 человек.

Фото: Сегодня