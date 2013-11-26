СБУ рассказала о машине, из-за которой началась драка на Евромайдане

В Службе безопасности Украины признали, что в задержанном на Евромайдане автомобиле, из-за которого вечером в понедельник произошла драка активистов и "Беркута", находились ее сотрудники.

Как сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу СБУ, сотрудники службы прибыли на Европейскую площадь для того, чтобы предупредить возможные взрывы - они "упреждали при помощи техсредств введения в действие возможных взрывных радиоуправляемых устройств, которые могли нанести вред гражданам".

"В транспортном средстве, задержанном митингующими, находились сотрудники СБУ, которые, в соответствии со своей компетенцией, выполняли задачи по выявлению с помощью технических средств, радиоканалов возможного управления взрывными устройствами в местах массового скопления людей", - отметили в СБУ.

В службе также заявили, что такие меры сотрудниками службы всегда принимаются в рамках обеспечения антитеррористической безопасности при всех массовых акциях.

Также в СБУ заявили о правонарушении против своих сотрудников и потребовали его расследования.

"Правонарушители вызывающе завладели техникой. Повредили транспортное средство, а также нанесли телесные повреждения сотрудникам СБУ при исполнении ими служебных обязанностей. При этом нападавшие применяли слезоточивый газ. Указанные действия происходили при непосредственном участии отдельных нардепов. СБУ рассматривает это заявление как официальное сообщение о правонарушении, которое должно быть объективно и публично расследовано", - сказано в сообщении службы.

Напомним, вечером в четверг, 25 ноября, митингующие на Евромайдане задержали автомобиль, обвинив находившихся в нем сотрудников спецслужб в прослушке и провокациях.

"Отбивать" машину у активистов Евромайдана начал "Беркут", в результате произошла серьезная драка правоохранителей и митингующих. Видео с места события и из автомобиля смотрите здесь.