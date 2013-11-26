Как в Днепропетровске разгромили Евромайдан: опубликовано видео

В Сети появилось видео разгрома Евромайдана в Днепропетровске. Также стали известны подробности этого инцидента.

Через несколько минут после разгрома Евромайдана на Европейскую площадь Днепропетровска, где он находился, приехали несколько милицейских машин, сообщает "Сегодня".

В то же время, никого из нападавших правоохранители не задержали. Хулиганы убежали.



По словам активиста Евромайдана Алексея Пастернака, несмотря на инцидент, митингующие расходиться не собираются.



На 15 митингующих, которые остались дежурить, напало вдвое больше спортсменов. Они разгромили три палатки, несколько человек получили легкие телесные повреждения, в частности, у одного из них разбито лицо.



Сейчас милиция опрашивает потерпевших. Правоохранители устанавливают зачинщиков беспорядков.

Напомним, на днепропетровский Евромайдан вечером в понедельник, 25 ноября, напали 30 "спортсменов".

Драки в этот вечер произошли и в Киеве - активисты на Европейской площади вступили в стычку с "Беркутом", который штурмовал их, отбивая машину СБУ.

Фото, видео: Зов закона.