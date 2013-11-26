За драку с "Беркутом" в Киеве арестованы свободовцы, а ПР грозит жесткими наказаниями

Суд арестовал двух свободовцев, задержанных по подозрению в противодействии сотрудникам милиции во время стычек активистов Евромайдана и правоохранителей возле Кабмина в воскресенье, 24 ноября.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его данным, мера пресечения в виде ареста избрана обоим задержанным - Виталию Благодарному и Олегу Матяшу.

Оба они в понедельник, 25 ноября, были доставлены для "выяснения причин и обстоятельств инцидента в Печерский райотдел милиции".

"Впрочем, из-за вмешательства народных депутатов от партий "Батькивщина" и "Свобода", на несколько часов была парализована работа райотдела, поскольку депутаты вошли в его помещение для якобы выяснения причин и обстоятельств задержания, чем фактически парализовали работу райуправления", - добавил источник агентства.

В то же время, как пишет "Украинская правда", двоих свободовцев и сына нардепа Татьяны Слюз удерживали в Печерском райотделе МВД с утра 25 ноября.

Вечером в понедельник активисты Евромайдана с Европейской площади пытались прорваться в отделение, но не смогли сделать этого - здание было окружено кольцом "Беркута".

Вместе с тем, в Партии регионов предупредили, что власть будет жестко наказывать митингующих за нарушение закона.



"Власть приветствует волеизъявление народа. Власть будет очень жестко наказывать за нарушение закона и Конституции прав граждан Украины", - сказал в эфире программы "Свобода слова" на ICTV регионал Вадим Колесниченко.

Напомним, ранее о задержании активистов и сына нардепа сообщил депутат Владимир Арьев.

Драки митингующих и бойцов "Беркута" под Кабмином происходили в воскресенье и понедельник. Больше о них, а также о Евромайдане в Киеве читайте в спецтеме "Главреда".