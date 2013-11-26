Ночь Евромайдана: костры в бочках и люди в одеялах, опубликованы фото

Ночью активисты евромайданов по всей Украине пытались согреться у костров, а в Хмельницком - лепили снеговика из первого снега.
После наступления темноты стало довольно холодно, и люди пытались согреться, как могли, передает ТСН.
В частности, активисты киевского Евромайдана танцевали под песни Русланы, а также согревались, хором исполняя Гимн Украины.
Позже люди развели костры в металлических бочках, и пытались согреться, стоя у огня. Тем, кому не хватило места у костров, закутали в теплые пледы.
При этом активисты в Хмельницком воспользовались первым снегом, и вылепили снежную бабу, которую сфотографировали и выложили в социальную сеть.
Главные подробности евромайданов в Украине смотрите в спецтеме "Главреда".
Фото: Instagram, vk.com