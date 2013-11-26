Генсек НАТО удивлен остановкой ероинтеграции Украины

26 ноября 2013, 07:40

Генеральный секретарь НАТО рассказал о своем удивлении решением Киева приостановить евроинтеграцию.

Украина-НАТО, иллюстрация

Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен был удивлен решением Киева приостановить евроинтеграцию и выразил надежду, что Украина рано или поздно подпишет Соглашение об ассоциации с Евросоюзом.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Подписание этого соглашения в первую очередь в интересах Украины, так как это способствует углублению ее отношений как с Евросоюзом, так и НАТО. Признаться, я несколько был удивлен принятым в Киеве решением, но уважаю выбор Украины и тот путь, которым она желает выстроить отношения с Евросоюзом и НАТО", - заявил Расмуссен.

Также генсек НАТО отметил, что ни Евросоюз и ни НАТО не вмешивается во внутренние дела отдельных государств, уважая принципы самостоятельного выбора государствами по присоединению к тому или иному объединению.

"Провозглашенная нами политика открытых дверей означает, что страны, которые желают стать членами Евросоюза или НАТО, должны удовлетворять нашим критериям", - подчеркнул Расмуссен.

Также он прокомментировал тезис о том, что в течение ближайшего года Россия может усилить давление на Украину, Грузию и Молдову, желающих подписать договор с Евросоюзом, и что решение украинского руководства по приостановлению подписания этого договора было вызвано давлением России.

Расмуссен заявил, что если Россия будет оказывать такое давление, то она нарушит подписанные ею соглашения.

"У меня нет детальной информации о диалоге между Киевом и Москвой, и это не столь важно. Мы надеемся, что и Россия будет привержена принципу, что каждое государство имеет право самостоятельного выбора. Мы можем предложить таким государствам углубление сотрудничества, в том числе и в плане безопасности", - заявил генсек НАТО.

Что касается стремления Грузии вступить в Евросоюз и НАТО, Расмуссен отметил, что уважает позицию нового грузинского правительства о неизменности внешнеполитического курса.

"Принятое в 2008 году решение НАТО, что Грузия обязательно будет членом Альянса, остается в силе, но это произойдет, когда Грузия выполнит наши требования и будет отвечать нашим критериям. Мы будем продолжать оказывать Грузии помощь в осуществлении реформ, чтобы она стала полноправным членом НАТО", - заявил Расмуссен.

При этом он подчеркнул, что месяц назад Грузия провела президентские выборы по европейским стандартам, однако есть вопросы, по которым продолжается обсуждение в рамках комиссии НАТО-Грузии.

"Один из таких вопросов – соблюдение правосудия и верховенства закона. Мы очень внимательно наблюдаем за процессами в Грузии в течение последнего года, и мы увидели, что были задержаны многие представители бывших властей. Мы, конечно же, не намерены вмешиваться в эти судебные процессы, но очень важно, чтобы власти не допустили избирательного правосудия", - отметил Расмуссен. 

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НАТО Европа Расмуссен Украина-ЕС генсек евроинтеграция
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